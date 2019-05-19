Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страныРИА Новости 14:06

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

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