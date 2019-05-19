Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страныРИА Новости 14:06
По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
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Более 30 человек из шести стран, в том числе из РФ, удерживают на судне в Египте
Пятый канал17 мая в 17:41
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
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