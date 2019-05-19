Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страныРИА Новости 14:06
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
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Происшествия
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Происшествия
Легковушка протаранила столб в Кемерове
Накануне на улице Терешковой в столице Кузбасса произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в столб.
Обновлено в 21:40
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
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Шоу-бизнес
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Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
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Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами
Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Музыка
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Обновлено в 18:04
Космос
Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев
НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Кино
Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 21:08
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
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Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
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Авто
Маленький Fiat Uno превратился в 600-сильного монстра
Грозный маленький автомобиль несколько лет подряд заставляет переживать участников драг-рейсинга в Европе.
Обновлено в 04:58
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Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
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Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Общество
Названы регионы — лидеры по вводу жилья
Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.
Обновлено в 18:07