Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страныРИА Новости 14:06
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
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Более 30 человек из шести стран, в том числе из РФ, удерживают на судне в Египте
Пятый канал17 мая в 17:41
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