Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве. «Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле»,— сообщили ТАСС в посольстве.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Шоу-бизнес Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Музыка Ольга Бузова объявила о последнем концерте Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

Авто «Автотор» построит в России новый завод по проекту Durr Калининградский «Автотор», взяв за основу проект немецкой компании Durr, построит в России ещё один завод.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Авто Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Наука Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.

Политика Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.