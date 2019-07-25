Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустилиКоммерсантъ 10:28
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве. «Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле»,— сообщили ТАСС в посольстве.
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