Политика
Российские моряки с задержанного танкера покинули УкраинуИнтерфакс 12:39
Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Зеленский попросил уволить Кличко
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Политика
МИД РФ отреагировал на захват Украиной российского танкера
Ведомство отметило, что в случае захвата граждан РФ в качестве заложников, ответ со стороны Москвы будет незамедлительным: "Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
Обновлено в 10:16
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Ультрабюджетный Motorola Moto E6 оценен в 150 долларов
Обновлено в 12:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Наука
Исследование: многоцветный окрас является защитой от вымирания
Результаты анализа показали, что виды, у которых отмечена высокая степень цветового разнообразия окраски, в целом имеют более широкие ареалы и более низкий риск вымирания.
Обновлено в 11:54
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено в 08:07
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Кино
«Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: вышел трейлер хоррор-комедии от авторов «Дэдпула»
Sony Pictures показали первый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» ‒ долгожданного продолжения хоррор-комедии с участием Джесси Айзенберга и Вуди Харрельсона, которая окажется на экранах ровно 10 лет спустя после премьеры оригинала.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет
Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
Обновлено в 12:01
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Энергетика
«Энел Россия» в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%
"Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области
Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03