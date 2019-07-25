Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

Политика МИД РФ отреагировал на захват Украиной российского танкера Ведомство отметило, что в случае захвата граждан РФ в качестве заложников, ответ со стороны Москвы будет незамедлительным: "Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Происшествия Женщину убили на детской площадке в Подмосковье Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Наука Исследование: многоцветный окрас является защитой от вымирания Результаты анализа показали, что виды, у которых отмечена высокая степень цветового разнообразия окраски, в целом имеют более широкие ареалы и более низкий риск вымирания.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор «Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Кино «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: вышел трейлер хоррор-комедии от авторов «Дэдпула» Sony Pictures показали первый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» ‒ долгожданного продолжения хоррор-комедии с участием Джесси Айзенберга и Вуди Харрельсона, которая окажется на экранах ровно 10 лет спустя после премьеры оригинала.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Наука Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Энергетика «Энел Россия» в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% "Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Происшествия Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.