Армия и оружие

Российских моряков оставили без суточных за походы в СириюУралинформбюро 08:20

Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
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Моряки Черноморского Флота России требуют выплатить им суточные за командировки в Сирию

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Политика

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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

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Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
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Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
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Рядом с вокзалом в английском Дерби вспыхнул пожар

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Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

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Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
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Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

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Политика

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В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
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Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
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Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

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Армия и оружие

Шойгу сдержит агрессию НАТО с помощью «морского монстра»

Британские СМИ озвучили причины страха Североатлантического альянса перед созданной Россией атомной подлодкой «Белгород», которую эксперты таблоида Sun назвали «морским монстром».
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Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).
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Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

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Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

Обновлено в 09:54
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