Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в СириюУралинформбюро 08:20
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
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