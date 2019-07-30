Экономика
Российских кассиров научат определять подлинность денегЭкономика сегодня 06:41
Для кассиров Банк России разработал курс о том, как правильно определять подлинность банкнот. Обучение для работников магазинов будет дистанционным, оно стартует с сегодняшнего дня, 30 июля. Помимо темы подлинности банкнот будет также затронута их платежеспособность.
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Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
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В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
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Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
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Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
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Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny
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Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
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