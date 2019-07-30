Экономика
Российских кассиров научат определять подлинность денегЭкономика сегодня 06:41
Для кассиров Банк России разработал курс о том, как правильно определять подлинность банкнот. Обучение для работников магазинов будет дистанционным, оно стартует с сегодняшнего дня, 30 июля. Помимо темы подлинности банкнот будет также затронута их платежеспособность.
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