Спорт

Российских биатлонистов могут отстранить от соревнований в Австрии
Национальная служба новостей
вчера в 10:35

Пятеро российских биатлонистов могут отстранить от стартов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев. Речь идет об Антоне Шипулине, Алексее Волкове, Александре Логинове, Евгении Гараничеве и Ирине Старых.
Национальная служба новостейвчера в 10:35

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Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»

Sport24.ruвчера в 09:02
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Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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