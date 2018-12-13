Спорт
Российских биатлонистов могут отстранить от соревнований в Австрии
Российских биатлонистов могут отстранить от соревнований в АвстрииНациональная служба новостейвчера в 10:35
Пятеро российских биатлонистов могут отстранить от стартов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев. Речь идет об Антоне Шипулине, Алексее Волкове, Александре Логинове, Евгении Гараничеве и Ирине Старых.
Национальная служба новостейвчера в 10:35
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Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»
Sport24.ruвчера в 09:02
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