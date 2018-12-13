Пятеро российских биатлонистов могут отстранить от стартов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев. Речь идет об Антоне Шипулине, Алексее Волкове, Александре Логинове, Евгении Гараничеве и Ирине Старых.

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