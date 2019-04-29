Российских байкеров не пустили в ГрузиюРИА Новости 07:21

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики. "На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде", — говорится в заявлении ведомства.

Российских байкеров не пустили в Грузию

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