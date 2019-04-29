Политика

Российских байкеров не пустили в ГрузиюРИА Новости 07:21

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики. "На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде", — говорится в заявлении ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российским байкерам отказали во въезде в Грузию

ТАСС09:52

Российским байкерам отказали во въезде в Грузию

Интерфакс09:37

В Грузию не впустили байкеров из России - в МВД объяснили почему

Sputnik Грузия07:00

В МВД Грузии объяснили, почему российских байкеров не пустили в страну

Евразия Daily08:43

Российских байкеров не пустили в Грузию

РИА Новости07:21

МВД Грузии объяснило отказ во въезде российским байкерам

РБК08:36

Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией

Комсомольская правдавчера в 07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Экономика

Право экспорта молока в Китай получили еще 23 российских предприятия

Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 05:30
Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Обновлено в 08:30
Происшествия

Чиновник Дербента подозревается в превышении полномочий

Установлено, что в период с 2010 по 2016 гг. подозреваемый нелегально «подарил» в собственность 3-м местным жителям 3 жилплощади, находящиеся в федеральной собственности.
Обновлено в 09:23
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Политика

Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине

На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Кино

99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России

Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Хоккей

«Авангард» продлил контракты с Поккой и Бови

«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Экономика

В мае пенсионерам проиндексируют пенсию

Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.
Обновлено в 10:43
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Футбол

СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»

Как сообщает Саlсіомеrсато со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько игроков ПСЖ не скрывают своего недовольства Паредесом, считая, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 10:12
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку

В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье

Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 08:41
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО

Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что Сербия сотрудничает с НАТО для "поддержания нормальных отношений" с соседними странами, передает RT.
Обновлено в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное