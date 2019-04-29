Политика
Российских байкеров не пустили в ГрузиюРИА Новости 07:21
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики. "На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде", — говорится в заявлении ведомства.
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Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Экономика
Право экспорта молока в Китай получили еще 23 российских предприятия
Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 05:30
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Происшествия
Чиновник Дербента подозревается в превышении полномочий
Установлено, что в период с 2010 по 2016 гг. подозреваемый нелегально «подарил» в собственность 3-м местным жителям 3 жилплощади, находящиеся в федеральной собственности.
Обновлено в 09:23
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Политика
Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине
На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Кино
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Хоккей
«Авангард» продлил контракты с Поккой и Бови
«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка
В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных
В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Экономика
В мае пенсионерам проиндексируют пенсию
Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.
Обновлено в 10:43
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Футбол
СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»
Как сообщает Саlсіомеrсато со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько игроков ПСЖ не скрывают своего недовольства Паредесом, считая, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 10:12
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 08:41
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО
Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что Сербия сотрудничает с НАТО для "поддержания нормальных отношений" с соседними странами, передает RT.
Обновлено в 09:26