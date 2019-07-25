Футбол

Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»Матч ТВ вчера в 21:59

Решающий гол в компенсированное время забил Лукас Кайо. Отметим, ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин, который отыграл весь матч. Россиянин отразил 3 удара из 4. Таким образом, «Бенфика» набрала 6 очков и догнала «Баварию», которая занимает 2-е место в турнирной таблице.
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