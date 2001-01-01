Футбол
Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»Матч ТВ 21:59
В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой». Встреча завершилась победой португальского клуба со счетом 2:1. На гол нападающего "Бенфики" Хариса Сеферовича, который открыл счет уже на 9-й минуте, ответил нападающий "фиалок" Душан Влахович.
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