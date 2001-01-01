Футбол

Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»Матч ТВ 21:59

В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой». Встреча завершилась победой португальского клуба со счетом 2:1. На гол нападающего "Бенфики" Хариса Сеферовича, который открыл счет уже на 9-й минуте, ответил нападающий "фиалок" Душан Влахович.
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«Бенфика» вырвала победу у «Фиорентины». Иван Злобин пропустил гол

Soccer.ru22:04

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Спорт-Экспресс22:02

Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»

Sportbox.RU21:59

Российский вратарь помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину»

Матч ТВ21:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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