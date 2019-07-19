Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 годаГазета.Ru вчера в 14:59
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году. Юный спортсмен перебрался в Швейцарию за игровой практикой в 2016 году.
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Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
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Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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