Футбол

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 годаГазета.Ru вчера в 14:59

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году. Юный спортсмен перебрался в Швейцарию за игровой практикой в 2016 году.
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Антон Владимирович Митрюшкин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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