Футбол

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 годаГазета.Ru 14:59

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году. Юный спортсмен перебрался в Швейцарию за игровой практикой в 2016 году.
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Первый матч Митрюшкина с 2017 года: 4 пропущенных гола и ужасная ошибка

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Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года

Газета.Ru14:59

Митрюшкин провел первый официальный матч с 2017 года. Он пропустил четыре гола

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Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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