Футбол

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 годаГазета.Ru 14:59

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году. Юный спортсмен перебрался в Швейцарию за игровой практикой в 2016 году.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Первый матч Митрюшкина с 2017 года: 4 пропущенных гола и ужасная ошибка

Sport24.ru16:04

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года

Газета.Ru14:59

Митрюшкин появился на поле впервые с ноября 2017 года

Советский спорт16:00

Митрюшкин забил в свои ворота. Видео

Спорт-Экспресс17:42

«Сьон» — «Базель» — 1:4, 19 июля 2019, невероятная ошибка Антона Митрюшкина

Чемпионат16:30

Митрюшкин проводит первый официальный матч спустя два года

Спорт день за днем15:14

Митрюшкин провел первый официальный матч с 2017 года. Он пропустил четыре гола

Матч ТВ16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Музыка

В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века

В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Происшествие в Китае — в городском округе Саньмэнься, что в провинции Хэнань, произошел мощный взрыв.
Обновлено в 09:02
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Политика

Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах

"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 14:12
Здоровье

Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок

По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04
Финансы

Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине

Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше

Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено в 14:09
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Авто

Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет

Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал

Обновлено в 17:11
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Футбол

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Футбол

«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового

"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Общество

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Футбол

РФС получил разрешение на использование VAR

Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Политика

В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Технологии

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём

Обновлено в 02:33
Политика

Украинский суд продлил арест Вышинскому

Обновлено в 09:12
ещё по теме
Антон Владимирович Митрюшкин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь швейцарского клуба «Сьон». Выступал за молодёжную сборную России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное