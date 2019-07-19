Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 годаГазета.Ru 14:59
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году. Юный спортсмен перебрался в Швейцарию за игровой практикой в 2016 году.
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