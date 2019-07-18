Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии против «Базеля». Это первый выход Митрюшкина на поле с ноября 2017 года. Тогда футболист серьезно травмировал колено и больше в составе «Сьона» не появлялся.

Российский вратарь Митрюшкин проводит первый матч с 2017 года

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