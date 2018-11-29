Футбол

Российский вице-президент «Монако» назвал клуб будущим чемпиономСпорт-Экспресс вчера в 16:29

Монако — Бордо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Радамель Фалькао
48′
Фоде Балло
54′
61′
Франсуа Камано
Самуэль Калу
61′
Юнусc Санкаре
Янн Карамо
Радамель Фалькао
64′
65′
Джимми Бриан
Желсон Мартинш
67′
Жемерсон
69′
Маркуш Лопеш
Карлос Винисиус
70′
Александр Головин
Насер Шадли
79′
Адриен Силва
82′
90′
Джимми Бриан
Джош Маджа
90′+1′
Джош Маджа
90′+1′
Орельен Тчуамени
Вице-президент и гендиректор "Монако" Олег Петров прокомментировал матч 28-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Бордо" (1:1). - Очень хорошая команда, - сказал Петров.
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