Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаRT на русском 17:26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.
ТК Звездавчера в 23:06

Подробнее о событии

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Газета.Ru11:57

СМИ опубликовали видео выполнения Ми-28 новой фигуры высшего пилотажа

РБК16:55

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

РИА Новости14:00

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

RT на русском17:26

Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа»

Lenta.ru10:54

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Актуальные Новости02:36

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

ТК Звездавчера в 23:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру

Обновлено в 11:29
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Футбол

ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21

Обновлено в 13:57
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Авто

Гранта без гарантий

Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Авто

Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом

Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:26
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Авто

В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы

Обновлено в 09:11
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика

Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях

Баллотирующиеся в Мосгордуму политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

23 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион». Военное лето 1944-го года немецкое командование встречало без иллюзий.
Обновлено в 17:04
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Авто

Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры

Возможно вы не видели нашу советскую «Ниву» в таких обличиях, в которых она предстанет перед вами в этой статье.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное