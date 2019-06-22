Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаRT на русском 17:26

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.

с чего всё началось

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