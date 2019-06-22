Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаRT на русском 17:26
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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с чего всё началось
Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.ТК Звездавчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Авто
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Обновлено в 08:39
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
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Пассажирский теплоход загорелся на Волге
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:04
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
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Армия и оружие
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Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
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