Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизмаLenta.ru 02:32

Из письма следует также, что издательство, основываясь на заключении экспертов, предлагает автору включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

с чего всё началось

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

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