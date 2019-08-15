Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в ЦинциннатиКоммерсантъ вчера в 16:57

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
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Швейцарский профессиональный теннисист; обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге; непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде; олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде; шестикратный победитель Итогового Турнира ATP в одиночном разряде; победитель 110 турниров ATP; обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.
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