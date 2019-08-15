Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в ЦинциннатиКоммерсантъ вчера в 16:57
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
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Победа Рублева над Федерером в видеообзоре матча 1/8 финала турнира в Цинциннати
Sport24.ruвчера в 20:16
Рублев обыграл Федерера и встретится с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
Sportbox.RUвчера в 16:48
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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