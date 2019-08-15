Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

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