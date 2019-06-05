Политика
Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды УкраиныПятый канал 00:07
Мощный шторм забросил российский сухогруз «Мелита» в территориальные воды Украины. Судно тут же задержали пограничники Незалежной, и направили экипаж на допрос. Капитана обвинили в незаконном пересечении границы.
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Украина не стала задерживать зашедшее в ее воды из-за шторма российское судно
Коммерсантъвчера в 14:55
Украинские ВМС не стали задерживать российское судно, попавшее в их воды из-за шторма
Интерфаксвчера в 13:20
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