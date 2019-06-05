Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды УкраиныРИА Новости 14:35

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.
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Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

RT на русском14:59

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

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Взгляд.ру13:49

Российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины

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«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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