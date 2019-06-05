Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды УкраиныРИА Новости 14:35
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» погиб водитель мопеда
Обновлено в 15:24
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Наука
Ученые вырастили «правильные» мини-мозги в биореакторе
Как показал масштабный анализ экспрессии генов в отдельных клетках мини-мозгов, в течение шести месяцев в составе таких органоидов воспроизводимо формируется клеточное разнообразие коры головного мозга человека.
Обновлено в 13:05
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Наука
Пчелы связали символы с числами
Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено в 06:16
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Минобороны объявило тендер на неуправляемые авиаракеты С-8КОМ
В апреле Минобороны уже объявляло тендер на поставку С-8КОМ, стоимость контракта составляла также 9,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:55
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Задержан начальник колонии Копейска
5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено в 15:58
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой
Обновлено в 12:38
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
"Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.
Обновлено в 16:07
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36