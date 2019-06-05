Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды УкраиныРИА Новости 14:35
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.
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Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика
Лавров: Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 17:04
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Космос
Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р»
«Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Пожар на складе на юге Москвы потушен
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Общество
Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй
На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.
Обновлено в 03:26
Политика
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
Обновлено в 09:46
Технологии
Amazon представила новый дрон
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны.
Обновлено в 11:02
Транспорт
Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Игры
Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76
Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и стараются всегда идти им навстречу.
Обновлено в 16:59
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46