Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды УкраиныРИА Новости 14:35

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Игры 17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2 Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.

Политика Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта» Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".

Политика Лавров: Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Космос Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р» «Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Общество Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.

Политика Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Политика Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Армия и оружие Россия испытала новую ракету системы ПРО Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.

Политика Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.

Армия и оружие Украина решила создать новую базу ВМС Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны.

Транспорт Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.