Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды УкраиныРИА Новости 14:35
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.
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Политика
Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено в 12:26
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:20
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Космос
В ESO показали бинарный астероид, пролетевший мимо Земли
Обновлено вчера в 00:35
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Космос
Команда InSight пробует новую стратегию, чтобы помочь «кроту»
У инженеров и ученых есть новый план получения теплового зонда NASA InSight, также известного как крот, копающего грунт Марса.
Обновлено в 12:11
Авто
В России начаты продажи турбированного Chery Tiggo 7
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений
Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.
Обновлено в 10:39
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Политика
Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке
Обновлено в 18:26
Происшествия
В центре Москвы человек погиб под колесами поезда
Обновлено в 18:18
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:54
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Политика
В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day
В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 17:46
Гаджеты
Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V
На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Здоровье
В Карелии попробуют изменить систему утилизации медотходов
Премьер-министр Карелии поручил Минздраву изменить систему утилизации медицинских отходов в республике.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16