Политика

Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха ПлахотнюкаКоммерсантъ 06:51

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— объявил судья (цитата по ТАСС).
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки. Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии.
РИА Новости06:35

Подробнее о событии

Молдавского олигарха Плахотнюка обвинили в выводе из России 37 млрд рублей

Интерфакс09:39

В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Ведомости07:13

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС

ТАСС06:00

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

РИА Новости06:35

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

RT на русском06:02

Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

РБК05:49

Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Коммерсантъ06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

Комбинат «РусАла» остановил работу из-за пожара на военных складах

Крупнейший производитель глинозема в России - Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" - решил остановить работу из-за горящего склада боеприпасов.
Обновлено в 09:56
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Подлодки НАТО вышли навстречу «Океанскому щиту»

Обновлено в 02:10
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия

С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа

Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:28
Авто

В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200

На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика

Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Гаджеты

«М.Видео» продаёт лучший смартфон Huawei по цене Samsung среднего класса

В «М.Видео» действует специальное предложение: при сдаче старой техники можно получить хорошую скидку на флагманский смартфон Huawei P30 Pro.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака

Актриса Анна Банщикова и адвокат Всеволод Шаханов познакомились на вечеринке у общих друзей.
Обновлено в 09:25
Кино

Борис Гуц представил новый фильм на фестивале в Выборге

Полнометражный фильм, целиком снятый на смартфоны, представили в основном конкурсе фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Обновлено в 08:08
Политика

Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".
Обновлено в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное