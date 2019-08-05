Политика
Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха ПлахотнюкаКоммерсантъ 06:51
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— объявил судья (цитата по ТАСС).
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с чего всё началось
По данным МВД, Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами преступной группировки. Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии.РИА Новости06:35
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