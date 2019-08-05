Политика

Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха ПлахотнюкаКоммерсантъ 06:51

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— объявил судья (цитата по ТАСС).
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