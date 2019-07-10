Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТОLenta.ru 05:37
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook. Уточняется, что в этом районе корабли международной коалиции проводили практические стрельбы.
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ВМС Украины заявили о заходе российского корабля в закрытую зону учений с НАТО
Rambler News Service05:48
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