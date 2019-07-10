Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook. Уточняется, что в этом районе корабли международной коалиции проводили практические стрельбы.

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

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