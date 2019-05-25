Армия и оружие

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухИзвестия вчера в 19:28

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли.
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Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАССвчера в 18:21

Подробнее о событии

ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

РБК04:09

Тяжелый ударный дрон «Охотник» впервые взлетел

Российская газетавчера в 22:30

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Газета.Ruвчера в 18:28

Источники рассказали о первом подъёме в воздух беспилотника «Охотник»

RT на русскомвчера в 20:46

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Известиявчера в 19:28

Новый российский беспилотник удивил на испытаниях

News.ruвчера в 21:12

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

ТАССвчера в 18:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Общество

Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить

Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика

Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Обновлено в 01:41
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

Ученые сообщают, что к Земле приближается необычный «бинарный» астероид. Никакой опасности не предвидится, как пишет The Daily Mail.
Обновлено в 03:44
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

Украина получила от США два контрбатарейных радара

Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
Обновлено в 05:17
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом в апреле выросли на 28%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам апреля реализовали 680 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 05:00
Спорт

Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2

Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Жасмин опровергла слухи о том, что является матерью сына Киркорова

Исполнительница Жасмин опровергла слухи, которые недавно появились в отечественной прессе.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53
Наука

Филологи предложили новый термин для мясных изделий

К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
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