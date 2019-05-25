Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухИзвестия вчера в 19:28

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.

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Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли.

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