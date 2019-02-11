Космос
Российский спутник засек непонятные науке физические явленияРИА Новости 19:08
"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
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с чего всё началось
Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике "Ломоносов", обнаружил в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.РИА Новости19:08
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Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 19:53
Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено в 22:52
Технологии
Приложение для беспилотных такси с общительным виртуальным водителем создадут в РФ
Обновлено в 21:53
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Обновлено в 16:13
Здоровье
Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье
«Среди болевых синдромов наиболее распространенными являются боль в спине и суставах, потом головная боль — это основные причины обращения к врачам», — рассказал доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов.
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Жители башкирского Сибая записали видеообращение к Владимиру Путину
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Обновлено в 12:24
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
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В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
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В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму
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Как передаёт РИА Новости, петербургский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отменить в стране эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.
Обновлено в 22:21
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Количество «новогодних» пожаров в Китае упало на 20% в 2019 году
Экстренные службы Китая сообщили о снижении на 20% количества пожаров в новогоднюю праздничную неделю Весеннего фестиваля (Восточного Нового года), сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.
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Происшествия
Пожар унес жизни двоих детей в Новокузнецке
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Куйбышевском районе Новокузнецка.
Обновлено в 23:02
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В России могут появиться профессиональные семьи
В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.
Обновлено в 16:05
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Авто
Автоэксперт рассказал, когда готовить машину к весне
Российским автомобилистам не стоит верить прогнозам о скором потеплении и готовить машину к весне, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
Обновлено в 08:54
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Астероид Ultima Thule оказался удивительно «плоским»
Оказалось, что большая часть, по прозвищу «Ultima», напоминает гигантский блин, а меньшая, по прозвищу «Thule», имеет форму сплющенного грецкого ореха.
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