Армия и оружие
Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкистаLenta.ru 07:34
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает РИА Новости. Военнослужащий танкового батальона Захария Баумель считался пропавшим без вести более 37 лет.
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Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
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Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
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Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
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Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году
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Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
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Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
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Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
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Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
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МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
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Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
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Обновлено вчера в 10:11
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Наука
Названы последствия обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа
Учёные из Австралии пришли к выводу, что массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, произошедшее в 2016 и 2017 годах, привело к снижению прироста новых кораллов.
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Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Космос
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Французское подразделение европейской фирмы Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы" завершило изготовление телекоммуникационного спутника "Ямал-601", сообщила в четверг российская компания.
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Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
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Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков
Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.
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Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей
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Обновлено в 08:45
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Здоровье
Систему обеспечения лекарствами волгоградских льготников скорректируют
По информации комитета здравоохранения, в настоящее время на федеральном уровне разрабатывается новая система дифференцированной индивидуальной компенсации затрат на приобретение лекарств, которая будет способствовать доведению объемов финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан до 100% от текущей потребности.
Обновлено в 08:21
Финансы
Binance рассматривает открытие криптофиатной биржи в РФ
Одна из крупнейших по объему торгов криптовалютами биржа Binance рассматривает открытие криптофиатной торговой площадки в России после появления в стране соответствующего регулирования, сообщил в интервью РИА Новости её глава и основатель Чанпен Чжао (Changpeng Zhao).
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46