АШ-12

Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...