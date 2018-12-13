Армия и оружие

Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»
РИА Новости
вчера в 20:00

Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс "супероружием".
РИА Новостивчера в 20:00
с чего всё началось
Ранее американское издание The National Interest
 рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью.
РИА Новостивчера в 20:00

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Спецназ России получил «супероружие»

URA.Ru02:34

Российский спецназ вооружили «супероружием», которым впечатлились американские СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Спецназ России получит «супероружие»

Известиявчера в 22:11

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Вести.Ruвчера в 20:20

Спецназ РФ вооружили автоматом, который СМИ в США назвали «супероружием»

РЕН ТВвчера в 20:17

Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»

РИА Новостивчера в 20:00

Спецназ России вооружили новейшим комплексом ШАК-12

News.ruвчера в 19:42
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Армия и оружие

МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Полторак назвал причины введения военного положения на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Американцев пугают российской «Мертвой рукой»

Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники

В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Зенитно-ракетные войска Украины провели учения в Донбассе

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Названы шансы Су-57 в бою с F-35

Российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Видео вертикального взлёта МиГ-35 на форсаже появилось в Сети

В Сети появилось видео с записью почти вертикального взлёта российского истребителя «4++» поколения МиГ-35.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане

Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов

В артиллерийском соединении общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Обновлено в 04:19
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