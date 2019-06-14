Происшествия

Российский сноубордист застрелен в СШАИзвестия 13:33

По данным издания, злоумышленник целился в человека рядом, но попал в 31-летнего россиянина, который скончался на месте преступления в районе Уэстлейк. Кроме того, спустя несколько часов, но уже в другом районе задержанный застрелил полицейского в гражданском.
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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти чемпиона РФ по сноуборду Кольцова

Интерфакс14:05

Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Дмитрия Кольцова

Спорт-Экспресс13:31

В США застрелили российского сноубордиста

РИА Новости11:59

Российский сноубордист застрелен в США

Газета.Ru14:04

Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова

ТАСС12:45

Посольство России в США подтвердило гибель сноубордиста Кольцова

RT на русском12:34

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Sports.ru10:03
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Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Певец Макс Корж снова стал отцом

Известный певец Макс Корж снова стал отцом — супруга 30-летнего исполнителя подарила ему сына.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Авто

Renault готовит новое поколение минивэна Espace

Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.
Обновлено в 08:07
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Теннис

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 07:34
Футбол

Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»

Обновлено в 11:39
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок

Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Авто

Новый Geely SX11 с мотором от Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж новой модификации кроссовера Geely SX11 (Binyue) с суперэкономичной силовой установкой от Volvo XC40.
Обновлено в 01:12
Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения

"В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.
Обновлено в 13:02
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Футбол

Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами

Обновлено в 10:20
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Политика

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Здоровье

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено вчера в 20:25
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