Происшествия
Российский сноубордист застрелен в СШАИзвестия 13:33
По данным издания, злоумышленник целился в человека рядом, но попал в 31-летнего россиянина, который скончался на месте преступления в районе Уэстлейк. Кроме того, спустя несколько часов, но уже в другом районе задержанный застрелил полицейского в гражданском.
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