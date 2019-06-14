Происшествия
Российский сноубордист застрелен в СШАГазета.Ru вчера в 14:51
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку. Также неизвестный попытался убить приятеля Кольцова, однако тому удалось увернуться. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ
Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова
Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Число жертв наводнения в Китае выросло до 19 человек
Обновлено в 00:59
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено 13 июня в 15:48
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Авто
В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13