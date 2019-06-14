Происшествия

Российский сноубордист застрелен в СШАГазета.Ru вчера в 14:51

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку. Также неизвестный попытался убить приятеля Кольцова, однако тому удалось увернуться. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.
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Федерация сноуборда РФ отреагировала на смерть российского спортсмена в США

Sport24.ruвчера в 19:28

Российский сноубордист застрелен в США – что произошло, кто убийца

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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова

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Федерация сноуборда России отреагировала на смерть Кольцова в США

Газета.Ruвчера в 19:34

Российского сноубордиста застрелили в США

РИА Новостивчера в 11:59

Погиб от пули наркомана. Российского сноубордиста застрелили в США

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Sports.ruвчера в 10:03
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Шоу-бизнес

После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год

Обновлено вчера в 09:23
Футбол

Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова

Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Число жертв наводнения в Китае выросло до 19 человек

Обновлено в 00:59
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено 13 июня в 15:48
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Обновлено вчера в 04:39
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию

Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Космос

На МКС сломался прибор для поиска антиматерии

На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено вчера в 11:00
Политика

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса

На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено 13 июня в 22:36
Происшествия

В Москве задержали актера из «Универа» за мат

Обновлено в 00:20
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
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