Происшествия
Российский сноубордист застрелен в СШАГазета.Ru вчера в 14:51
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку. Также неизвестный попытался убить приятеля Кольцова, однако тому удалось увернуться. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:07, Вашингтон
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Белозерцев встретился с родственниками погибшего в Чемодановке
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Хоккей
Грег Скотт имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ
Нападающий Грег Скотт твёрдо намерен остаться в Континентальной хоккейной лиге, информирует Hockey Sverige.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке
Пассажирский авиалайнер Airbus A319, летевший из московского аэропорта Домодедово, во время второго захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара Пашковский задел хвостом землю.
Обновлено в 03:44
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
На северо-востоке Москвы у пенсионера украли более 4 млн рублей
Неизвестный обокрал пенсионера на Угличской улице на северо-востоке Москвы, забрав из его квартиры более 4 млн рублей.
Обновлено в 03:23
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»
В 2013 году Ледесма перешел в московский «Локомотив», а весной 2015-го присоединился к тренерскому штабу Леонида Слуцкого во время подготовки к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:29
Политика
В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Источник сообщил об имитации в Жуковском катастрофы SSJ в Шереметьево
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском готовы провести эксперимент по повторению действия пилотов самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, приведших к катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00