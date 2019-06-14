Происшествия
Российский сноубордист застрелен в СШАГазета.Ru вчера в 14:51
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку. Также неизвестный попытался убить приятеля Кольцова, однако тому удалось увернуться. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.
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Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено 13 июня в 01:29
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Хоккей
Хоккеист Любушкин продлил контракт с «Аризоной»
Обновлено в 01:22
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»
Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Замужняя Настя Каменских выложила полностью обнаженное фото
32-летняя Настя Каменских опубликовала в своем «Инстаграм» обнаженное фото.
Обновлено в 02:13
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Обновлено вчера в 22:45
Кино
"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"
Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Общество
ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей
Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено вчера в 11:40
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Транспорт
На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час
Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.
Обновлено вчера в 01:47
Общество
Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах
Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Главы государств начали саммит ШОС
Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Гаджеты
Xiaomi откроет в России 100 новых монобрендовых салонов
Китайская компания Xiaomi откроет в России 100 новых монобрендовых салонов, сообщает «Ъ». Xiaomi в сотрудничестве с «Марвел-Дистрибуцией» откроет в 2019 году 100 магазинов бренда в Астрахани, Волгограде, Калининграде, Курске, Краснодаре, Томске, Туле, Омске, Благовещенске и других российских городах.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
Напомним, 24 апреля 209 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 07:22