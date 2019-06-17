Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручкиLenta.ru 07:55
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил телеканал «360» со ссылкой на директора школы Нину Меланьину.
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Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
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В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
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Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Происшествия
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Украинский эксперт назвал причину опасности для ВСУ продвижения вплотную к Донецку
Сегодня украинский ресурс «Апостроф» пишет о том, что ВСУ продвинулись к Донецку настолько близко, что между украинскими позициями и городом осталась лишь река Осыковая.
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Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
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Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё десять получили травмы.
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В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
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