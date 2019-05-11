Происшествия

Российский самолёт вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неисправностиREGNUM 07:22

Самолёт Boeing 767−300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту был вынужден вернуться в аэропорт вылета во вьетнамском города Камрань по техническим причинам. Об этом 11 мая сообщили журналистам представители авиакомпании-перевозчика.
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Boeing компании AzurAir с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблем с шасси

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