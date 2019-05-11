Происшествия
Российский самолёт вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неисправностиREGNUM 07:22
Самолёт Boeing 767−300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту был вынужден вернуться в аэропорт вылета во вьетнамском города Камрань по техническим причинам. Об этом 11 мая сообщили журналистам представители авиакомпании-перевозчика.
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