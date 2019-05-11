Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадокРИА Новости 05:54
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра. Об этом сообщили РИА Новости представители перевозчика. Лайнер вылетел в Новокузнецк, однако затем выработал топливо и вернулся в Камрань.
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