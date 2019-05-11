Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадокРИА Новости 05:54

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра. Об этом сообщили РИА Новости представители перевозчика. Лайнер вылетел в Новокузнецк, однако затем выработал топливо и вернулся в Камрань.
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Видео: лайнер с россиянами сбрасывает топливо перед аварийной посадкой во Вьетнаме

РЕН ТВ07:26

Boeing с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблемы с шасси

Якутия 2403:20

Boeing компании AzurAir с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблем с шасси

Коммерсантъ05:48

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Интерфакс07:08

Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности

РБК04:37

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

РИА Новости05:54
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