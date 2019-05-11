Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадокРИА Новости 05:54

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра. Об этом сообщили РИА Новости представители перевозчика. Лайнер вылетел в Новокузнецк, однако затем выработал топливо и вернулся в Камрань.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские туристы застряли во Вьетнаме

Эхо Москвы09:00

Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности

РБК04:37

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

РИА Новости05:54

Boeing компании AzurAir с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблем с шасси

Коммерсантъ05:48

Россиян с вернувшегося в Камрань авиарейса заселили в отель

Интерфакс07:08

Видео: лайнер с россиянами сбрасывает топливо перед аварийной посадкой во Вьетнаме

РЕН ТВ07:26

Boeing с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблемы с шасси

Якутия 2403:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Спорт

Загитова поделилась фотографиями с отпуска

Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Политика

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Происшествия

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

Обновлено в 09:23
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Здоровье

Кардиологи: «Минералка» понижает кровяное давление

Кардиологи провели исследование, в ходе которого выяснили, как «минералка» воздействует на организм человека и почему понижает кровяное давление.
Обновлено в 06:07
Игры

Анонсирован симулятор жизни белки-летяги AWAY: The Survival Series

Вышел анонсирующий трейлер AWAY: The Survival Series. Игрокам предстоит попытаться выжить в диком мире в роли сахарного сумчатого поссума.
Обновлено в 01:48
Общество

Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы

Обновлено в 07:43
Хоккей

Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»

Нервов тратишь больше, чем на льду. Завтра уже буду вместе со всеми.
Обновлено в 08:17
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне

В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:02
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Космос

Таинственные планеты представляют собой водные миры

Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено вчера в 05:27
Хоккей

Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Общество

Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Здоровье

Врачи рассказали о ядовитых продуктах на столах россиян

Стать ядовитым на столе может даже обыкновенный картофель, который долго время лежал на свету.
Обновлено в 05:22
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество

В Москве простились с Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:20
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 08:58
Футбол

Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ

Обновлено в 09:50
Футбол

Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»

Обновлено в 04:38
Общество

Из-за аномальной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Из-за аномально жаркой погоды на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Обновлено в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное