Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в АрменииРБК 15:28

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается
 на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
РБК15:28

Подробнее о событии

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

РИА Новости15:40

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Коммерсантъ15:33

Все пассажиры покинули задевший полосу самолет «Победы» самостоятельно

Интерфакс15:49

«Победа» опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Гюмри

ТАСС16:10

Авиакомпания «Победа» не подтверждает жесткую посадку своего пассажирского борта в армянском аэропорту Гюмри

Эхо Москвы15:59

В «Победе» прокомментировали инцидент при посадке самолета в Гюмри

РЕН ТВ15:48

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

РБК15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Политика

Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.
Обновлено в 11:21
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Футбол

Джикия: 4 матча за 11 дней — тяжело, но в этом есть свой кайф

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 15:49
Технологии

Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн

Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Политика

Зеленский уволил главу Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:56
Политика

Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit

Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза (ЕС) и европейского рынка после начала переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Обновлено в 16:15
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Кино

Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding

Обновлено в 16:00
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Экономика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Обновлено в 16:32
Политика

Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку

Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 15:34
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Футбол

Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11

Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля

На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.
Обновлено в 12:45
Футбол

Радимов считает, что Маркизио и Роша были сильнее Шюррле и Тила

Обновлено в 13:51
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное