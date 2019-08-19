с чего всё началось

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Политика Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.

Экономика Реальные доходы россиян снова упали В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Происшествия Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.

Технологии Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.

Политика Зеленский уволил главу Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня.

Политика Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза (ЕС) и европейского рынка после начала переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.

Политика Олег Буров избран новым мэром Риги Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.

Футбол Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом» Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».

Происшествия В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11 Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер» Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.

Происшествия В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

Политика Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.