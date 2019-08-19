Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в АрменииLenta.ru вчера в 15:33
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, передает «Интерфакс». Инцидент произошел в 20:04 по московскому времени.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.РБКвчера в 15:28
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