с чего всё началось

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, передает «Интерфакс». Инцидент произошел в 20:04 по московскому времени.

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Армия и оружие Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.

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Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.

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