с чего всё началось

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины. Местные диспетчеры разрешили пилотам сделать этот маневр для обхода грозового фронта. Инцидент произошел 7 августа, но о нем стало известно спустя день.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Общество Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.

Происшествия Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Технологии СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.

Кино Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома» Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.

Наука Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.

Происшествия Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Экономика Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Убытки американской компании Uber во II квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

Кино Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Происшествия «Циркон» может быть виноват в трагедии под Северодвинском Сегодняшняя трагедия в Архангельской области, где на одном из секретных военных объектов произошел пожар и взрыв, повлекший за собой жертвы и пострадавших, может иметь отношение к испытаниям мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Футбол Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака» После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Технологии «МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.