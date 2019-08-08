Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство УкраиныРоссийская газета вчера в 16:54

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины. Местные диспетчеры разрешили пилотам сделать этот маневр для обхода грозового фронта. Инцидент произошел 7 августа, но о нем стало известно спустя день.
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с чего всё началось
«7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом грозовой активности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра»,— говорится в сообщении
 «Украэроруха» в Facebook.
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