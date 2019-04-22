Армия и оружие
Российский самолет проведет наблюдательный полет над СШАРБК вчера в 20:38
Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
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