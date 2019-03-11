Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбеРБК 07:34
Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший в московский аэропорт Домодедово, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной стало подозрение командира воздушного суда на наличие бомбы на борту, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта имени Гейдара Алиева.
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«Бомба на борту» российского самолета стала причиной экстренной посадки в Баку
Sputnik Азербайджан07:51
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
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Экономика
Через Промсвязьбанк отмыто $350 млн
Сегодня, 11 марта 2019 года, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что через ПАО «Промсвязьбанк» было отмыто $350 млн.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика
МИД Австрии вызвал посла Украины
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.
Обновлено в 12:18
Политика
Аль Бано попал в украинский черный список
Украинкий минкульт после обращения службы безопасности Украины внес итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Украинский буксир «Корец» устроил стрельбу в Азовском море
Буксир «Корец» Военно-морских сил (ВМС) Украины вышел в море и провел учебные стрельбы в присутствии российских пограничных кораблей, сообщается 11 марта на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook .
Обновлено в 11:07
Кино
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Экономика
Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50%
По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.
Обновлено в 06:03
Спорт
Старых завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде
Обновлено в 11:30
Происшествия
Подрывник дома в Ижевске отправлен на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии приговорил Александра Копытова, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске, к принудительному лечению.
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Хоккей
Хоккеист Панарин выступил против российских властей
Обновлено в 07:31
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады
Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
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Происшествия
В Польше оправдали националиста, убившего 79 белорусов
Казнённый по приговору польского суда в 1948 году член Армии Крайовой Ромуальд Райс оправдан специалистами Института национальной памяти Польши (IPN), указано в сообщении института, опубликованном 11 марта.
Обновлено в 12:02
Спорт
Российских легкоатлетов отказались допускать до соревнований IAAF
Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение российской легкоатлетической федерации в связи с тем, что данные из антидопинговой лаборатории в Москве так и не были предоставлены IAAF.
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Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
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Экономика
Семьям в России стало дороже обслуживать ипотечные кредиты
«Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Обновлено в 05:20
Политика
Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд
Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49